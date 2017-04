BOX-OFFICE FRANCE: "Les Gardiens de la galaxie" en tête, débuts solides pour Kore-Eda à Paris

Les Gardiens de la galaxie 2 a hérité de la tête du classement aux premières séances parisiennes de ce mercredi. Avec 2819 entrées dans 22 salles, le film ne profite pas de la dynamique du premier épisode et réalise exactement le même score. Aurore avec Agnès Jaoui suit solidement avec 1294 entrées dans 19 salles. Débuts réussis également pour Django, qui attire 1214 spectateurs dans 18 salles. La comédie Jour J convainc moins avec 830 entrées dans 20 salles.

Après les succès de Tel père, tel fils et de Notre petite sœur, le Japonais Hirokazu Kore-Eda semble parti pour un nouveau succès en France avec Après la tempête qui compte 606 spectateurs dans 11 salles, soit le même score que le précédent film du réalisateur. Plus bas dans le classement, c'est difficile pour La Papesse Jeanne (23 entrées dans 2 salles) ou Mister Universo (15 entrées dans 1 salle). La Morsure des dieux ferme la marche avec 9 entrées dans 1 salle.

Source Rentrak France

