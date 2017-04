Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2

Notez ce film

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.

DISQUE RAYÉ

Contrairement à la plupart des films Marvel, Les Gardiens de la Galaxie fait montre d'une vraie personnalité. Une identité due à James Gunn, même si, comme pour Joss Whedon et Shane Black, son approche se fondait bien dans la tonalité générale Marvel. Néanmoins, l'ouvrage restait symptomatique de la trop grande légèreté des films du MCU, fun mais souvent oubliables parce qu'ils ne racontent pas grand chose. Le traitement au second degré d'archétypes du space opera, comme une relecture postmoderne de Star Wars, et la direction artistique lumineuse et colorée faisaient le charme du premier volet mais cette fraîcheur a inévitablement disparu de la suite. Si le film se distingue une fois de plus du moule Marvel - c'est moins anonyme que Doctor Strange ou que ne semble l'être Spider-Man : Homecoming - Gunn a créé sa propre formule et celle-ci se fait vite redondante au fur et à mesure que le récit avance.

L'ouverture annonce la couleur, reléguant littéralement l'action au second plan au profit de l'humour et du décalage musical, mais ce qui est amusant quelques minutes se fait vite trop long et l'aspect "vignettes juke box" du film, assumé dès le titre renvoyant à la mixtape de Star-Lord, manque de faire tomber le film dans l'auto-caricature. D'autant plus que cette construction apparaît comme le cache-misère d'un film dénué d'une intrigue. On comprend pourquoi les bandes-annonces ne pouvaient vendre que du gag : il ne se passe presque rien. Tout le long de la première moitié, une partie du groupe fait du tourisme sur une nouvelle planète tandis qu'on occupe l'autre avec de l'action fonctionnelle face à des antagonistes dont on se fout, le récit restant inerte. L'avantage, c'est que le scénario se fait par conséquent character driven et cherche à raconter quelque chose, sur la paternité et plus largement la famille, déjà le fil thématique du précédent. À ce titre, il parvient même à se faire touchant malgré le surlignage des thèmes et l'humour omniprésent.

Fort heureusement, l'humour est bon. Qu'il s'agisse de Drax et de son premier degré qui ne manque jamais de faire mouche ou des références '80s qui s'incrustent de manière complètement abusée dans des moments dramatiques ou intenses, en passant par l'incontournablement mignon Baby Groot, Gunn tient sa barque comme il faut. La fameuse "qualité standard Marvel" n'est pas forcément au rendez-vous parce que l'écriture n'est pas si carrée cette fois, mais on mentirait si on disait que le film était déplaisant. Au contraire, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 est plutôt amusant, assumant son délire arc-en-ciel et son character design improbable, comme un Flash Gordon à gros budget et conscient de soi.