FESTIVAL DE CANNES 2017: des ajouts en sélection officielle

Des ajouts en sélection officielle du prochain Festival de Cannes ont été annoncés.

The Square, nouveau film du Suédois Ruben Östlund, rejoint la compétition. Passé par Un Certain Regard avec Happy Sweden, la Quinzaine des Réalisateurs avec Play puis Un Certain Regard avec Snow Therapy, Östlund accède enfin et pour la première fois à la compétition avec ce film tourné en anglais, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal. Le pitch: Une directrice de musée, responsable d'un lieu d'exposition qui accueille une installation d'un genre bien particulier, travaille avec une agence de relations publiques qui est censée créer le buzz. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu... Découvrez une première image de ce film en cliquant ici.

La Cordillera de l'Argentin Santiago Mitre et Walking Past the Future du Chinois Li Ruijun rejoignent la sélection Un Certain Regard. La Cordillera raconte, à la manière d’un thriller fantastique, un scandale politique et familial touchant le président de la République argentin et sa fille, durant le sommet des présidents latino-américains à Santiago du Chili. Ce film du réalisateur de Paulina met en scène Ricardo Darin et Christian Slater. On ne connait pas encore le pitch de Walking Past the Future de Li Ruijun, cinéaste dont on avait découvert The Old Donkey il y a quelques années au Festival du Film Asiatique de Deauville.

D'après une histoire vraie de Roman Polanski a été ajouté hors compétition. Il s'agit d'une adaptation du roman du même nom écrit par Delphine de Vigan. Celui-ci raconte l'histoire d'une romancière qui traverse un passage à vide après la parution de son dernier livre. A l'affiche: Emmanuelle Seigner et Eva Green.

Le Vénérable W. de Barbet Schroeder et Carré 35 d’Éric Caravaca seront projetés en séances spéciales. Le Vénérable W. est un documentaire sur un moine bouddhiste très influent. Carré 35 est un documentaire dans lequel Caravaca revient sur son enfance pour mener une investigation sur un secret resté tabou.

Zombillénium d'Arthur de Pins et Alexis Ducord sera projeté dans le cadre de la séance enfants.

Une séance hommage à André Téchiné avec présentation de son nouveau film, Nos années folles, sera organisée. Nos années folles raconte l'histoire vraie d'un soldat qui déserte et qui, pour se cacher, aidé par sa compagne, se travestit en femme. A l'affiche: Céline Sallette et Pierre Deladonchamps.

Enfin, aura lieu un événement ciné-concert de Tony Gatlif avec projection de Djam au Cinéma de la Plage.

Le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai. Retrouvez notre dossier spécial en cliquant ici.

Source: Festival de Cannes

