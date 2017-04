Le père de Ryosuke apprend qu'il est atteint d'un cancer. Ryosuke trouve un journal dans l'étude de son père. Dedans, il y a une note écrite par un meurtrier...

Voici le pitch de Yurigokoro, thriller réalisé par le Japonais Naoto Kumazawa, dont la filmographie reste inédite en France à ce jour. Il s'agit d'une adaptation du roman écrit par Mahokaru Numata. A l'affiche: Yuriko Yoshitaka, aperçue chez Sono Sion, et Tori Matsuzaka. La sortie japonaise de Yurigokoro est prévue pour le 23 septembre. Un intrigant premier teaser vient d'être dévoilé. Découvrez-le en cliquant ci-dessus.

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !