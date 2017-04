BOX-OFFICE FRANCE: Louise Bourgoin et Gilles Lellouche à la peine

Plus grosse sortie de la semaine, la comédie Sous le même toit ne prend que la 4e place du box-office français. Ce film avec Louise Bourgoin et Gilles Lellouche n'attire que 261.235 spectateurs dans plus de 400 salles. La moyenne par copie du film de SF Life est plus flatteuse avec 222.132 entrées dans moins de 300 salles. Cessez-le-feu avec Romain Duris passe un peu inaperçu (50.556 entrées dans près de 200 salles) tout comme le film canin Mes vies de chien (40.700 entrées dans 158 salles).

Dans ce contexte, ce sont les anciennes sorties qui restent aux commandes. Fast & Furious 8 compte 2.7 millions de spectateurs en 2 semaines. La Belle et la Bête passe les 3 millions en 5e semaine. A une échelle plus modeste, The Young Lady de William Oldroyd (lire notre entretien) frôle la barre des 100.000 entrées en 2e semaine (90.388 entrées). Le gadin de la semaine est pour la comédie Un Profil pour deux avec Pierre Richard: -68.4% et seulement 92.536 entrées au compteur alors que le film est deux fois plus diffusé que The Young Lady.

