LOLA 2017: le palmarès des Oscars allemands

Le palmarès des Lola Awards, l'équivalent allemand des Oscars, a été annoncé. C'est l'inévitable Toni Erdmann de Maren Ade qui a été sacré en remportant toutes les statuettes pour lesquelles il était nommé, soit 6 prix. A noter que dans la catégorie meilleur film, où sont décernés trois prix (or, argent et bronze), ce sont trois films de réalisatrices qui ont été primées: Toni Erdmann donc, puis le drame 24 semaines d’Anne Zohra Berrached (argent) et enfin l'ovni Wild de Nicolette Krebitz (bronze).

Découvrez le palmarès ci-dessous :

Meilleur film

24 semaines - Anne Zohra Berrached

The Bloom of Yesterday - Chris Kraus

Toni Erdmann - Maren Ade

Tschick - Fatih Akin

Wild - Nicolette Krebitz

Willkommen bei den Hartmanns - Simon Verhoeven

Meilleur documentaire

Berlin Rebel High School - Alexander Kleider

Cahier africain - Heidi Specogna

No Land’s Song - Ayat Najafi

Meilleur film pour enfants

Auf Augenhöhe - Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf

Timm Thaler oder das verkaufte Lachen - Andreas Dresen

Meilleur scénario

Anne Zohra Berrached et Carl Gerber - 24 semaines

Chris Kraus - The Bloom of Yesterday

Maren Ade - Toni Erdmann

Lars Montag et Helmut Krausser - Einsamkeit und Sex und Mitleid de Montag

Meilleure mise en scène

Anne Zohra Berrached - 24 semaines

Chris Kraus - The Bloom of Yesterday

Maren Ade - Toni Erdmann

Nicolette Krebitz - Wild

Meilleure actrice dans un premier rôle

Lilith Stangenberg - Wild

Julia Jentsch - 24 semaines

Sandra Hüller - Toni Erdmann

Meilleure actrice dans un second rôle

Sigrid Marquardt - The Bloom of Yesterday

Christiane Paul - Die Welt des Wunderlichs (Dani Levy)

Eva Löbau - Einsamkeit und Sex und Mitleid

Fritzi Haberlandt - Nebel im August

Meilleur acteur dans un premier rôle

Lars Eidinger - The Bloom of Yesterday

Bruno Ganz - In Times of Fading Light

Peter Simonischek - Toni Erdmann

Meilleur acteur dans un second rôle

Martin Feifel - Die Welt des Wunderlichs

Rainer Bock - Einsamkeit und Sex und Mitleid

Georg Friedrich - Wild

Meilleure photographie

Sonja Rom - The Bloom of Yesterday

Frank Lamm - Paula

Rainer Klausmann - Tschick

Reinhold Vorschneider - Wild

Meilleur montage

Bettina Böhler - Wild

Heike Parplies - Toni Erdmann

Andrew Bird - Tschick

Meilleurs décors

Silke Buhr - The Bloom of Yesterday

Christoph Kanter - Nebel im August

Tim Pannen - Paula

Meilleurs costumes

Gioia Raspé - The Bloom of Yesterday

Chris Pidre et Florence Scholtes - Marie Curie

Frauke Firl - Paula

Meilleurs maquillages

Kathi Kullack - Das kalte Herz

Waldemar Pokromski - Marie Curie

Astrid Weber et Hannah Fischleder - Paula

Meilleure musique

Oli Biehler - Das kalte Herz

Bruno Coulais - Marie Curie

Johannes Repka - Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Meilleur son

Lars Ginzel, Benjamin Hörbe et André Zacher - Das kalte Herz

Stefan Busch, Michael Kranz et Peter Schmidt - Timm Thaler oder das verkaufte Lachen

Lars Ginzel, Kai Lüde et Kai Tebbel – Tschick

Rainer Heesch, Christoph Schilling et Martin Steyer - Wild

