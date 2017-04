NOS ANNÉES FOLLES: une affiche pour le nouveau Téchiné sélectionné à Cannes

Un homme, déserteur, va se travestir en femme pour échapper aux champs de bataille. Quelques années après la fin du conflit, l'amnistie touchant les déserteurs de 14-18, les choses se gâtent entre l'homme et son épouse, quand celle-ci lui demande de remettre ses habits d'homme...

Voici le pitch de Nos années folles, le nouveau long métrage d'André Téchiné, un an après Quand on a 17 ans. A l'affiche: Céline Sallette, Pierre Deladonchamps, Grégoire Leprince-Ringuet ou encore Michel Fau. Nos années folles vient d'être sélectionné en séance spéciale au prochain Festival de Cannes. Ce film sortira le 13 septembre en France. Son affiche vient d'être dévoilée, découvrez-la dans notre galerie.

