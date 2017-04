FESTIVAL DE TRIBECA 2017: le palmarès

Le palmarès du Festival de Tribeca a été dévoilé.

C'est Keep the Change de Rachel Israel qui a remporté la compétition américaine. Il s'agit d'une comédie romantique racontant l'histoire de David, un homme qui mène une vie confortable, et qui va rencontrer Sarah dans un groupe de soutien pour adultes handicapés. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Son of Sofia de la Grecque Elina Psykou a remporté la compétition internationale. Ce récit d'apprentissage raconte l'histoire de Misha, un jeune garçon qui entame une nouvelle vie lorsque sa mère décide, à la mort de son père, de quitter la Russie pour s'installer en Grèce. Découvrez des premières images de ce film dans notre galerie.

Enfin, le prix du meilleur documentaire est allé à Bobbi Jene de Elvira Lind. Ce film fait le portrait d'une danseuse américaine qui a fait carrière en Israël et qui est de retour dans son pays natal. Découvrez une première image de ce film dans notre galerie.

Le palmarès complet

