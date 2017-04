OYATE: gros plan sur un documentaire en immersion dans une réserve indienne

Oyate est un documentaire qui se déroule dans la réserve indienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Le réalisateur américain Dan Girmus, qui signe ici son premier film, suit deux familles lors d'un été. Les membres de ces familles assistent à des rodéos, font du tir au pigeon et participent à des pow wows. Ils se marient, ont des enfants et célèbrent le 4 juillet. Pendant ce temps, ils doivent affronter la réalité difficile et souvent insoluble de la vie en réserve...

Oyate vient d'être dévoilé au Festival Visions du Réel, manifestation dédiée au documentaire et qui se déroule en Suisse. Des premières images de ce long métrage ont été mises en ligne, découvrez-les dans notre galerie !

