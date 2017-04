PUMPKIN AND MAYONNAISE: Joe Odagiri dans une adaptation de Kiriko Nananan

Pumpkin and Mayonnaise est une adaptation du magnifique manga de la Japonaise Kiriko Nananan, sorti en 2005 en France sous le titre Everyday. Son pitch: Miho travaille comme vendeuse dans un magasin, pendant que son compagnon Seiichi se consacre à la musique. Le jeune homme a beaucoup de mal à imposer son travail auprès des professionnels. Du coup, il devient moins créatif, moins motivé, et consacre son temps à jouer à des jeux vidéos. Le jeune ménage peine à joindre les deux bouts et Miho doit prendre un second emploi. Devenue hôtesse de bar, elle finit par céder aux avances d’un client, contre rémunération...

Cette adaptation est réalisée par Masanori Tominaga. Au casting, on retrouve notamment Joe Odagiri, vu entre autres chez Kiyoshi Kurosawa, Hirokazu Kore-Eda, Tetsuya Nakashima ou encore Seijun Suzuki. La sortie de Pumpkin and Mayonnaise est prévue pour novembre 2017 au Japon.

