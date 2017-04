UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR: première image du nouveau Claire Denis au casting surprenant

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour.

Voici le pitch de Un beau soleil intérieur, le nouveau long métrage réalisé par Claire Denis. Il s'agit d'une adaptation de Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, dont le scénario a été co-écrit par Claire Denis et Christine Angot. A l'affiche: Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Josiane Balasko, Xavier Beauvois, Philippe Katerine ou encore Valeria Bruni Tedeschi.

Un beau soleil intérieur sortira le 11 octobre en France. Il sera dévoilé avant cela à la Quinzaine des Réalisateurs (retrouvez notre dossier sur la sélection en cliquant ici). Une première image a été mise en ligne, découvrez-la dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !