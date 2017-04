Jae-ho, chef de gang, fait la loi en prison auprès des autres détenus. Mais son autorité est remise en cause à l'arrivée de Hyun-soo, un nouveau venu particulièrement récalcitrant...

Voici le pitch de The Merciless, réalisé par le Coréen Sung-hyun Byun. Ce thriller sortira en France le 28 juin, mais fera avant cela un tour par le Festival de Cannes, où il est sélectionné hors compétition. Retrouvez notre dossier sur la sélection officielle en cliquant ici.

Une première bande annonce de The Merciless a été mise en ligne, découvrez-la en cliquant ci-dessus !

