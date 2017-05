SON OF SOFIA: gros plan sur le film grec primé à Tribeca

Durant les Jeux Olympiques d'été de 2004, Misha, âgé de 11 ans, quitte la Russie et va vivre avec sa mère à Athènes, dans la maison d'un homme grec âgé pour lequel elle travaille. Le jeune garçon apprend que cet homme est en fait son nouveau père. Misha se raccroche alors aux histoires avec lesquelles il a grandi et les fond avec la réalité pour créer un conte de conte urbain sombre...

Voici le pitch de Son of Sofia, second long métrage de la réalisatrice grecque Elina Psykou. Ce long métrage vient de remporter la compétition internationale du Festival de Tribeca. Des premières images de Son of Sofia ont été dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

