BOX-OFFICE US: Tom Hanks et Emma Watson humiliés par "Baahubali"

La comédie How to Be a Latin Lover avec Salma Hayek, sans réussir à prendre la tête du classement, a effectué le meilleur démarrage au box-office américain ce weekend. Le film réalise un bon score avec 12 millions de dollars dans un millier de salles seulement. Mais la performance de la semaine est pour la fresque indienne Baahubali 2, qui amasse 10.1 millions de dollars dans 425 salles seulement. Le film bat The Circle avec Tom Hanks et Emma Watson, qui est pourtant diffusé dans... plus de 3000 salles. The Circle reste sous la barre des 10 millions (9.3 millions de dollars).

Sans grande concurrence, Fast & Furious 8 conserve la pole position et cumule 192.7 millions de dollars en trois semaines. Le blockbuster ne se rembourse pas sur le seul continent américain (son budget est estimé à 250 millions), une marque largement effacée en prenant en compte le box-office mondial (déjà un milliard de dollars en tout).

