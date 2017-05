DUCK TOWN: gros plan sur un drame coréen en compétition à Jeonju

Heejung espère quitter Daegu en étant transférée à une université de Séoul. Elle travaille à la caisse d'un centre de location de pédalos pour gagner l'argent de ses frais de scolarité. Un jour, alors qu'elle s'assoupit au travail, quelqu'un tente de se suicider...

Voici le pitch de Duck Town, premier long métrage de la Coréenne Yoo Ji-Young. Duck Town est présenté cette semaine dans la compétition coréenne du Festival de Jeonju, l'un des principaux festivals de cinéma en Corée après Busan. Des premières images de Duck Town ont été mises en ligne. Découvrez-les dans notre galerie !

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !