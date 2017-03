Life - Origine inconnue

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

VDM

Contrairement à ce que son sous-titre français (inutile, comme d'habitude) indique, l'origine de Life n'a rien d'inconnue : c'est Alien. Une équipe d'astronautes recueille une forme de vie extra-terrestre à bord de leur vaisseau et ils vont tous se faire tuer un par un. Life c'est Alien avec un parti-pris "réaliste" dans son approche plus science que fiction et durant la première demi-heure, assez solide, la mise en place et les premières morts sont plutôt efficaces. Malheureusement, on comprend très vite, tu comprends que Life c'est surtout Alien sans sa sublime direction artistique qui nous faisait découvrir un nouveau monde, sans la mise en scène originale, tantôt contemplative, tantôt pleine de tension, sans les personnages attachants et sans réelle inventivité dans les différentes morts. On voudrait se réjouir de la cruauté du film mais pour qu'il y ait réelle cruauté, encore faudrait-il avoir quelque chose à foutre des personnages. Or, ces derniers ne sont pas tant inspirés de ceux d'Alien mais plutôt de ceux de..Prometheus. Disons qu'on a pas affaire aux scientifiques les plus malins du monde, encore une fois.

En réalité, le film n'a rien de honteux mais il n'a surtout rien à proposer, que ce soit dans la mise en scène du tâcheron Espinosa, en train de se forger une carrière hollywoodienne placée sous le signe de l'anonymat total (Sécurité rapprochée, Enfant 44), avec son plan-séquence d'ouverture au sein de la station spatiale qui fait un peu pitié après Gravity, ou dans l'écriture de Rhett Reese & Paul Wernick (Bienvenue à Zombieland, G.I. Joe 2, Deadpool) qui n'ont rien trouvé à raconter pour faire du film autre chose qu'une succession de morts répétitives. D'aucuns souhaiteraient excuser ces lacunes en avançant que, derrière son budget et son casting de blockbuster, le film n'est qu'une série B sans prétentions mais cet argument est davantage la marque de spectateurs sans exigence.