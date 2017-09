THEY: 1eres images du drame en compétition ce lundi à Deauville

J, à quatorze ans, se fait appeler « They » (et habite avec ses parents dans la banlieue de Chicago. J est en plein questionnement sur son identité sexuelle et prend des traitements hormonaux pour retarder sa puberté. Après deux ans de suivi médical et thérapeutique, J doit décider de son identité future. Alors que ses parents sont partis, Lauren, sa sœur, et Araz, son ami iranien, viennent s'occuper de J lors d'un week-end qui pourrait changer sa vie.

Voici le pitch de They, premier long métrage de la réalisatrice d'origine iranienne Anahita Ghazvinizadeh. They a été dévoilé au printemps dernier au Festival de Cannes. Anahita Ghazvinizadeh a été l'élève du réalisateur iranien Abbas Kiarostami. They est présenté ce lundi en compétition du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Retrouvez toutes les informations sur le festival dans notre dossier spécial.

They n'a pas encore de date de sortie française. Découvrez des premières images du film dans notre galerie.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !