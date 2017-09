MAYHEM: gros plan sur la comédie horrifique présentée en ouverture de l'Etrange Festival

Un cabinet d’avocat est mis en quarantaine, ce qui empêche toute sortie des employés… ainsi que des fraîchement licenciés, tel le jeune Derek. Les militaires entourent le bâtiment, tandis que certains collègues semblent pris d’une folie meurtrière…

Voici le pitch de Mayhem, une comédie horrifique réalisée par l'Américain Joe Lynch. Mayhem fera sa première française dans quelques jours, en ouverture de l’Étrange Festival, en compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Des premières images de Mayhem ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

