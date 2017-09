BOX-OFFICE US: un nouveau weekend désastreux

Les premières estimations l'indiquaient dès samedi: le weekend dernier est le pire weekend du Labor Day depuis 17 ans au box-office américain. Sans grosse sortie, ce weekend clôt une très mauvaise saison estivale outre-Atlantique. La meilleure nouveauté de la semaine est... la ressortie de Rencontres du troisième type avec 1.8 million de dollars dans près de 1000 écrans. Tulip Fever, film en costumes dont la sortie est repoussée depuis des années et qui met en scène Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench et Cara Delevingne, s'écrase avec 1.2 millions dans plus de 700 salles.

Sans concurrence, les anciennes sorties conservent la tête du classement. La comédie d'action Hitman & Bodyguard cumule désormais 54.9 millions de dollars en 3 semaines pour un budget de 30 millions. Annabelle 2 a rapporté 88.9 millions en un mois, pour un budget de 15 millions. Le film bat le volet précédent qui s'était arrêté à 84 millions. Le thriller Wind River complète plutôt solidement le podium avec 18.2 millions en 5 semaines pour un budget de 11 millions.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !