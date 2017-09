OSCARS 2018: la Corée du sud a choisi son candidat

La Corée du sud a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'est A Taxi Driver, réalisé par le Coréen Jang Hun, qui a été sélectionné. Ce film raconte l'histoire d'un chauffeur de taxi qui aide un journaliste allemand à couvrir le soulèvement de Gwangju, mouvement protestataire survenu au début des années 80. Il s'agit du plus gros succès de l'année en Corée. Il met notamment en scène la star Song Kang-Ho. Retrouvez des premières images de ce film en cliquant ici.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Corée n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, n'a jamais été nommée et n'a jamais ne serait-ce que passé le premier tour de présélection. Tous, de Lee Chang-Dong à Bong Joon-Ho en passant par Im Kwon-Taek, Kim Ki-Duk ou Kim Jee-Won, ont été ignorés par une académie qui a davantage de penchants pour les réalisateurs de seconde zone.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

Source

