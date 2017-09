BOX-OFFICE US: vers un nouveau weekend catastrophique ?

Après un weekend déjà anémique la semaine passée, le box-office américain ne serait pas en passe de se réveiller cette semaine. Selon les premières estimations, aucune nouveauté ne semblerait en mesure de déloger Hitman et Bodyguard et Annabelle 2 qui sont pourtant en bout de course. La meilleure nouveauté devrait être... la reprise de Rencontres du troisième type qui récolterait 2 millions de dollars. Tulip Fever, film en costumes avec Alicia Vikander, Dane DeHaan, Judi Dench et Cara Delevingne, resterait sous les 2 millions dans moins de mille salles. Ce film, tourné depuis trois ans, a vu sa sortie sans cesse repoussée. Ce weekend du Labor Day pourrait être l'un des plus faibles depuis des décennies, et en chute de... 50% par rapport à l'an passé.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

