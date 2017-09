OSCARS 2018: la Thaïlande a choisi son candidat

La Thaïlande a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de By the Time it Gets Dark de Anocha Suwichakornpong. Ce beau film poétique reste inédit en France. Il raconte l'histoire de quelques personnages connectés les uns aux autres par des liens presque invisibles.

En 23 participations, la Thaïlande n'a jamais gagné l'Oscar, n'a jamais été nommée, et n'a jamais ne serait-ce que passé le premier tour des sélections. Anocha Suwichakornpong sera t-elle plus chanceuse ? By the Time it Gets Dark est en tout cas un choix audacieux.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

