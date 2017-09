Adolescent paumé vivant à l’extérieur de Brooklyn, Frankie passe un été épouvantable entre un père mourant et une mère qui insiste pour qu’il se trouve au plus vite une petite amie. Il tente d’échapper au pathétique de son quotidien en traînant à la plage avec son groupe d’amis. Par conformisme, il accepte d’entamer une relation avec une jeune fille de son âge, mais il continue secrètement à draguer des hommes plus âgés sur Internet. Frankie va alors devoir lutter pour concilier ses désirs antagonistes les plus intimes...

Voici le pitch de Beach Rats, le nouveau long métrage de l'Américaine Eliza Hittman dont nous vous présentions les premières images en début d'année. Hittman avait été révélée par le récit d'apprentissage It Felt Like Love, qui faisait preuve d'une personnalité prometteuse. Beach Rats est accompagné d'un bon buzz depuis sa présentation à Sundance en début d'année. Le film est présenté ce samedi en compétition du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Retrouvez toutes les informations sur le festival dans notre dossier spécial.

Beach Rats n'a pas encore de date de sortie française. Découvrez sa bande annonce en cliquant ci-dessus.

