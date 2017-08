Festival du Cinéma Américain de Deauville 2017: notre dossier

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville approche ! La 43e édition se déroule du 1er au 10 septembre. La rédaction de FilmDeCulte a passé au laser sa sélection: tous les détails sur les films retenus sont dans notre dossier !

COMPÉTITION

Qui succédera au superbe Brooklyn Village d'Ira Sachs, Grand Prix l'an passé ? La compétition 2017 s'annonce très prometteuse sur le papier. Les festivaliers pourront découvrir un premier long métrage dont on vous parle depuis le début d'année : Stupid Things d'Amman Abbasi. Ce film dans la lignée du American Honey d'Andrea Arnold raconte le récit d'apprentissage d'un garçon de l'Arkansas qui vient de perdre son frère. Poétique et hypnotique, ce long métrage s'inscrit parmi les favoris au prix Révélation (mais méfiance : l'an passé, ce prix est allé à... Todd Solondz). Parmi les autres gros buzz de cette compétition, citons A Ghost Story de David Lowery (Les Amants du Texas). Casey Affleck et Rooney Mara jouent les rôles principaux de ce film fantastique dans lequel le fantôme d'un époux décédé revient hanter sa femme. Eliza Hittman avait été remarquée avec It Felt Like Love, qui à partir de figures bien connues faisait preuve de personnalité. Son nouveau film, Beach Rats, a pour héros un jeune homme paumé qui doit faire face à ses désirs, entre une copine qu'il fréquente par conformisme et les hommes qu'il drague sur internet. La comédie Ingrid Goes West de Matt Spicer, à la bande annonce électrique, se distingue actuellement au box-office américain. Ce film met en scène Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen respectivement dans les rôles d'une jeune femme obsessionnelle et d'une starlette d'Instagram, la première étant aux trousses de la seconde.

Repérée à la Quinzaine des Réalisateurs, Chloé Zhao réalise The Rider après l'intrigant Les Chansons que mes frères m'ont apprises. Ce nouveau film raconte comment la vie d'un cowboy, étoile montante du rodéo, est bouleversée après un accident. Toujours rayon rodéo, citons le thriller Sweet Virginia de Jamie M. Dragg, sur un ancien champion de rodéo qui se lie d'amitié avec un jeune homme dont il ignore la personnalité violente. Remarquée à Cannes, Anahita Ghazvinizadeh fait avec They le portrait de J, 14 ans, qui est en plein questionnement sur son identité sexuelle et qui, après deux ans de suivi médical et thérapeutique, doit décider de son identité future. Buzz de Sundance, Gook de Justin Chon raconte l'histoire de deux frères américains d'origine coréenne qui tiennent un magasin dans un quartier majoritairement afro-américain à Los Angeles alors que les tensions raciales sont à leur comble. Les tensions raciales sont également au cœur de Blueprint de Daryl Wein, récit existentiel d'un jeune Afro-Américain d'un quartier défavorisé de Chicago qui vient de perdre un ami dans une fusillade. Le solide Brooklyn Yiddish de Joshua Z. Weinstein, tourné entièrement en yiddish, raconte avec finesse le combat d'un père veuf qui veut garder son fils alors que la tradition hassidique le lui interdit.

Dans Katie Says Goodbye de Wayne Roberts, une jeune serveuse au cœur d'or qui vit dans le sud-ouest des Etats-Unis rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. My Friend Dahmer de Marc Meyers est une adaptation du roman graphique signé Derf Backderf. Il raconte la jeunesse d'un futur tueur en série, alors timide et alcoolique. The Bachelors de Kurt Voelker est une comédie dramatique qui met en scène entre autres Julie Delpy et JK Simmons. Ce film raconte l'histoire d'un père veuf et de son fils qui déménagent et rencontrent chaque une femme qui va leur redonner goût à la vie. Enfin, Chris Evans joue le rôle principal de Mary de Marc Webb (300 jours ensemble) dans lequel un père élève seul sa fille qui se révèle être une surdouée.

HORS COMPÉTITION

Le festival s'ouvrira hors compétition par la projection du film d'action Barry Seal : American Traffic de Doug Liman, avec Tom Cruise dans la peau d'un pilote d'avions qui va collaborer avec la CIA. Autre star : Robert Pattinson passera une nuit pas comme les autres dans le thriller Good Time de Josh et Benny Safdie après un braquage qui tourne mal. Les nuits des festivaliers seront peut-être troublées par le clown maléfique de Ça, adaptation du classique horrifique de Stephen King par Andy Muschietti (Mama). Toujours au rayon frissons, les amis des requins seront ravis de replonger dans l'océan pour le thriller horrifique 47 Meters Down, avec deux sœurs qui font de la plongée parmi les requins blancs, protégées par dans une cage en métal. Vous imaginez la suite ?

Tye Sheridan, Toni Collette et Jennifer Aniston sont à l'affiche de The Yellow Birds, dans lequel un jeune soldat revient d'Irak après y avoir perdu un ami. Glenn Close, John Malkovich, Minnie Driver et Patric Stewart font partie des convives de la comédie The Wilde Wedding. Antonio Banderas sera présent à Deauville pour la présentation de The Music of Silence, librement inspiré de la vie du ténor italien Andrea Bocelli. Shirley MacLaine et Amanda Seyfried partagent l'affiche de la comédie Adorables ennemies, dans la peau d'une brillante femme d'affaires et d'une journaliste censée écrire son éloge funèbre. Halle Berry joue le rôle principal de Kidnap, un thriller dans lequel une femme se lance à la poursuite des ravisseurs de son enfant. La Femme du gardien de zoo de Niki Caro (Paï) met en scène Jessica Chastain dans le rôle d'une femme qui, durant la Seconde Guerre Mondiale, se sert de son zoo pour cacher et protéger des juifs. Au crépuscule de l'Empire Ottoman, le drame historique La Promesse met en scène Oscar Isaac, Christian Bale et Charlotte Le Bon dans un triangle amoureux. Cynthia Nixon, Jeff Bridges, Pierce Brosnan et Kate Beckinsale jouent dans le drame The Only Living Boy in New York, sur un jeune homme qui vient de décrocher son diplôme universitaire et qui tente de trouver sa place dans la société. Les plus jeunes (ou les plus pervers) d'entre vous auront une curiosité pour le film d'animation Le Monde secret des émojis.

C'est probablement l'avant-première la plus attendue du festival : le thriller horrifique Mother ! de Darren Aronofsky, annoncé dans la lignée de Black Swan, met en scène Jennifer Lawrence, Javier Bardem et Michelle Pfeiffer. Il raconte l'histoire d'un couple qui voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus. Le festival s'achèvera sur Le Château de verre, chronique d'une famille dysfonctionnelle avec Brie Larson et Woody Harrelson.

Des documentaires sont également au programme, parmi lesquels le très intrigant 78/52 sur le tournage de l'une des scènes les plus cultes de l'Histoire du cinéma : la douche de Psychose. Une suite qui dérange est, comme son titre le suggère, la suite du documentaire sur le changement climatique Une vérité qui dérange, sorti il y a 11 ans. We Blew It du journaliste français Jean-Baptiste Thoret se pose cette question : comment l'Amérique est-elle passée d'Easy Rider à Donald Trump ? La section dédiée aux séries revient pour une 8e saison. Enfin, des prestigieux hommages seront réservés à Laura Dern, Darren Aronofsky, Robert Pattinson, Jeff Goldblum, Michelle Rodriguez et Woody Harrelson, en leur présence.

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville aura lieu du 1er au 10 septembre. Retrouvez la sélection complète ci-dessous.

Compétition

Stupid Things, Amman Abbasi

Gook, Justin Chon

Sweet Virginia, Jamie M. Dagg

They, Anahita Ghazvinizadeh

Beach Rats, Eliza Hittman

A Ghost Story, David Lowery

My Friend Dahmer, Marc Meyers

Katie Says Goodbye, Wayne Roberts

Ingrid Goes West, Matt Spicer

The Bachelors, Kurt Voelker

Mary, Marc Webb

Blue Print, Daryl Wein

Brooklyn Yiddish, Joshua Z. Weinstein

The Rider, Chloé Zhao

Hors compétition

Mother, Darren Aronofsky

La Femme du gardien du zoo, Niki Caro & Jeff Abberley

Le Château de verre, Destin Cretton - Clôture

La Promesse, Terry George

The Wilde Wedding, Damian Harris

Le Monde secret des emojis, Tony Leondis

Barry Seal: American Traffic, Doug Liman - Ouverture

The Yellow Birds, Alexandre Moors

Ça, Andy Muschietti

Adorables ennemies, Mark Pellington

Kidnap, Luis Prieto

The Music of Silence, Michael Radford

47 Meters Down, Johannes Roberts

Good Time, Ben & Joshua Safdie

The Only Living Boy in New York, Marc Webb

Les Docs de l'Oncle Sam

Une suite qui dérange, Bonni Cohen & Jon Shenk

Promised Land, Eugene Jarecki

Cary Grant, de l'autre côté du miroir, Mark Kidel

Clive Davis: The Soundtrack of our Lives, Chris Perkel

78/52, Alexandre O. Philippe

We Blew It, Jean-Baptiste Thoret

The Reagan Show, Pacho Velez & Sierra Pettengill

Deauville, Saison 8

Mr Mercedes, David E. Kelley

The Deuce, David Simon & George Pelecanos

Prix d'Ornano-Valenti 2017

Jeune femme, Léonor Serraille

Hommages

Darren Aronofsky

Laura Dern

Jeff Goldblum

Woody Harrelson

Robert Pattinson

Michelle Rodriguez

Jury Compétition

Michel Hazanavicius - président

Eric Lartigau

Michel Leclerc

Benjamin Biolay

Alice Winocour

Yasmina Reza

Axelle Ropert

Clotilde Hesme

Charlotte Le Bon

Emmanuelle Devos

Jury Révélation

Emmanuelle Bercot - présidente

Anaïs Demoustier

Pio Marmaï

Abd Al Malik

Leonor Varela

Pierre Rochefort

