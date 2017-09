BOX-OFFICE FRANCE: "120 battements par minute" à toute allure

C'est Hitman & Bodyguard, plus grosse sortie de la semaine, qui a pris le meilleur démarrage parmi les nouveautés. Mais avec 237.815 entrées dans 467 salles, sa moyenne par copie est un peu pâlichonne pour ce type de sortie. 120 battements par minute compte pratiquement autant de spectateurs (220.069 entrées) alors que le film de Robin Campillo ne dispose que de 283 salles. Les Proies de Sofia Coppola remplit également davantage ses salles et fait des débuts solides avec 177.256 entrées sur 261 copies. C'est plus dur pour le documentaire animalier Nés en Chine, qui attire 53.887 spectateurs dans 163 salles.

Du côté des anciennes sorties, La Planète des singes - Suprématie tient bon en tête après un mois d'exploitation. Le blockbuster cumule désormais 2.427.838 entrées, et ne franchira probablement pas la barre des 3 millions contrairement aux deux épisodes précédents. Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson est entré dans le top 5 des plus gros succès de l'année au box-office français avec 3.685.479 entrées en 5 semaines. Cars 3 complète le podium hebdomadaire. Avec 2.261.438 entrées en un mois, le film bat le score du premier volet en fin de carrière (2 millions) mais devrait peiner à égaler le score du second volet (3 millions d'entrées).

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !