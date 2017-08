FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2017: gros plan en images sur la compétition

Jour J pour le Festival du Cinéma Américain de Deauville ! La 43e édition du festival se déroulera 1er au 10 septembre. Retrouvez notre dossier en cliquant ici, ainsi que notre focus sur les 7 films à surveiller en cliquant là.

Qui succèdera à Brooklyn Village de Ira Sachs, le superbe vainqueur de l'an dernier ? Le jury présidé par le réalisateur français Michel Hazanavicius devra faire son choix entre les 14 longs métrages d'une compétition très prometteuse.

Retrouvez dans notre galerie notre gros plan en images sur les différents films retenus.

Compétition

Stupid Things, Amman Abbasi

Gook, Justin Chon

Sweet Virginia, Jamie M. Dagg

They, Anahita Ghazvinizadeh

Beach Rats, Eliza Hittman

A Ghost Story, David Lowery

My Friend Dahmer, Marc Meyers

Katie Says Goodbye, Wayne Roberts

Ingrid Goes West, Matt Spicer

The Bachelors, Kurt Voelker

Mary, Marc Webb

Blue Print, Daryl Wein

Brooklyn Yiddish, Joshua Z. Weinstein

The Rider, Chloé Zhao

