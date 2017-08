Festival de Deauville 2017: les 7 films à surveiller

Quels sont les films à surveiller pour cette nouvelle édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville ? FilmDeCulte vous suggère 7 longs métrages dont on devrait parler sur les Planches...

• Stupid Things de Amman Abbasi (compétition)

Ce premier long métrage qui fait le récit d'apprentissage d'un jeune garçon qui vient de perdre son frère. Ce film hypnotique et poétique s'inscrit dans la lignée du récent American Honey d'Andrea Arnold.

La critique





• Beach Rats de Eliza Hittman (compétition)

Un jeune homme paumé doit faire face à ses désirs, entre une copine qu'il fréquente par conformisme et les hommes qu'il drague sur internet. Le nouveau film d'Eliza Hittman, révélée par It Felt Like Love, un autre récit d'apprentissage qui faisait preuve de personnalité.

Premières images





• A Ghost Story de David Lowery (compétition)

Le fantôme d'un époux décédé revient hanter sa femme. Lowery met en scène un fantôme à l'ancienne, recouvert d'un beau et intrigant drap blanc, dans ce film qui met en scène Rooney Mara et Casey Affleck dans les rôles principaux.

La bande annonce





• Ingrid Goes West de Matt Spicer (compétition)

Une jeune femme légèrement obsessionnelle se lance aux trousses d'une starlette d'Instagram. Cette comédie s'est dévoilée dans une bande annonce mordante. Porté par deux noms hot du ciné indé américain (Aubrey Plaza et Elizabeth Olsen), Ingrid Goes West est accompagné d'un buzz flatteur.

La bande annonce





• Gook de Justin Chon (compétition)

Deux frères américains d'origine coréenne tiennent un magasin dans un quartier majoritairement afro-américain à Los Angeles alors que les tensions raciales sont à leur comble. Là encore, un long métrage qui est portée par une bonne rumeur depuis sa présentation à Sundance.

Premières images





• 78/52 de Alexandre O. Philippe (Les docs de l'Oncle Sam)

On connaissait les documentaires cinéphiles sur un réalisateur ou un film en particulier : 78/52 va plus loin en étant entièrement consacré à l'une des scènes les plus connues de l'Histoire du cinéma - celle de la douche de Psychose. Une curiosité de cette édition !

Premières images





• Mother ! de Darren Aronofsky (Premières)

Un couple voit sa relation remise en question suite à l'arrivée d'invités imprévus. Beau casting (Jennifer Lawrence, Javier Bardem et Michelle Pfeiffer) pour ce thriller horrifique annoncé dans la lignée de Black Swan

La bande annonce





