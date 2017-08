GOOK: gros plan sur l'un des buzz de la compétition de Deauville

Eli et Daniel, deux frères d'origine coréenne, gèrent un petit magasin de chaussures pour femmes situé dans un quartier majoritairement afro-américain de Los Angeles. Ils se lient d'une amitié profonde et improbable avec Kamilla, une jeune fille âgée de seulement onze ans. Un jour, les tensions raciales entre communautés atteignent leur paroxysme et des rixes – les tristement célèbres émeutes de 1992 – éclatent dans la ville. En cherchant à protéger le magasin, ce sont les notions mêmes de famille, de rêves et d'avenir que le trio va devoir être amené à reconsidérer...

Voici le pitch de Gook, second long métrage de l'Américain Justin Chon. Justin Chon a d'abord été remarqué comme acteur, notamment dans la saga Twilight. Gook a été primé en début d'année au Festival de Sundance, et figure dans la compétition du prochain Festival du Cinéma Américain de Deauville. Retrouvez notre dossier spécial sur le festival en cliquant ici.

Des premières images de Gook ont été dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie.

