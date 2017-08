DEATH ROW FAMILY: une affiche furieuse pour le film japonais présenté à l'Etrange Festival

Après deux années passées derrière les barreaux pour un crime qu’il n’a pas commis, Takanori, fils d’un patron yakuza, est enfin libéré. Il retrouve sa fiancée et son frère Satoshi pour leur proposer de braquer le gang de Yoshida.

Voici le pitch de Death Row Family, second long métrage du Japonais Yûki Kobayashi. Cette comédie noire "qui égratigne les codes et l'univers des yakuza" fera sa première mondiale à la rentrée dans le cadre de l’Étrange Festival, hors compétition. Retrouvez tous les détails sur la programmation dans notre dossier spécial.

Une affiche furieuse de Death Row Family vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

