FESTIVAL DE SAN SEBASTIAN 2017: la compétition dévoilée

La compétition du prochain Festival de San Sebastian a été dévoilée. 18 longs métrages vont concourir pour le Coquillage d'or du meilleur film. Parmi ces films, citons Mademoiselle Paradis de l'Autrichienne Barbara Albert, Beyond Words de la Néerlandaise Urszula Antoniak, La Douleur du Français Emmanuel Finkiel, Le Lion est mort ce soir du Japonais Nobuhiro Suwa, Soldiers de la Serbe Ivana Mladenovic ou encore Submergence de l'Allemand Wim Wenders.

Découvrez les films retenus ci-dessous.

Submergence, Wim Wenders (Allemagne) - ouverture

Alanis, Anahi Berneri (Argentine)

El Autor, Manuel Martin Cuenca (Espagne)

Beyond Words, Ursula Antoniak (Pays-Bas, Pologne)

Handia, Aitor Arregi & Jon Garrano (Mexique)

Der Hauptmann, Robert Schwentke (Allemagne)

La Douleur, Emmanuel Finkiel (France)

Le Lion est mort ce soir, Nobuhiro Suwa (Japon, France)

Le Sens de la fête, Olivier Nakache et Eric Toledano (France)

Life and Nothing More, Antonio Mendez Esparza (Espagne)

Love Me Not, Alexandros Avranas (Grèce)

Mademoiselle Paradis, Barbara Albert (Autriche)

Ni juge, ni soumise, Jean Libon & Yves Hinant (Belgique)

Pororoca, Constantin Popescu (Roumanie)

Soldiers, Ivana Mladenovic (Serbie, Roumanie)

Sollers Point, Matt Porterfield (Etats-Unis)

The Disaster Artist, James Franco (Etats-Unis)

Una especie de familia, Diego Lerman (Argentine)

La 65e édition du Festival de San Sebastian aura lieu du 22 au 30 septembre.

