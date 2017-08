CONCOURS: des goodies et des places pour "Lou et l'île aux sirènes" à gagner !

Ce mercredi 30 août sort en salles Lou et l'île aux sirènes, nouvel anime réalisé par le Japonais Masaaki Yuasa. Ce film à la fois adorable et déjanté entre Kai, jeune musicien, et Lou, une sirène attirée par sa musique... Découvrez la bande annonce de ce film en cliquant ici !

Nous vous proposons, en partenariat avec Eurozoom, de gagner des places pour aller voir le film ainsi que des badges !

Pour participer, c'est très simple. Il suffit de nous envoyer, en cliquant sur la signature en bas de cet article, ***votre nom, prénom et adresse, ainsi que la réponse à la question suivante : parmi ces films lequel a été réalisé par Masaaki Yuasa ?***

1. Mind Game

2. After School Midnighters

3. Your Name.

4. Hana & Alice mènent l'enquête

Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

