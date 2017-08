TRAGEDY GIRLS: gros plan sur la comédie horrifique américaine

Deux adolescentes obsédées par la mort développent une émission en ligne qui s'intéresse à de véritables tragédies. Elle deviennent bientôt des légendes vivantes dans leur petite ville de province en même temps qu'elles y sèment la panique...

Voici le pitch de Tragedy Girls, nouveau long métrage de l'Américain Tyler MacIntyre. MacIntyre a été repéré notamment avec l'assez prometteur Patchwork. Cette comédie horrifique, variation sur le sous-genre du slasher, a commencé à tourner en festivals au printemps. Avant d'arriver prochainement près de chez nous ?

Découvrez en attendant des premières images de Tragedy Girls dans notre galerie.

