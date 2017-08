MOSTRA DE VENISE 2017: gros plan en images sur la compétition

La 74e Mostra de Venise débute ce mercredi 30 août et s'achèvera le 9 septembre. Le jury présidé par l'actrice américaine Annette Benning devrait choisir parmi 21 longs métrages pour trouver un successeur au superbe Lion d'or de l'an passé, le Philippin La Femme qui est partie de Lav Diaz.

Nous vous proposons un gros plan en images sur chaque film de la compétition à voir dans notre galerie. Retrouvez également la liste des films retenus ci-dessous :

Compétition

Human Flow - Ai Weiwei

Mother! - Darren Aronofsky

Suburbicon - George Clooney

The Shape of Water - Guillermo del Toro

L'Insulte - Ziad Doueiri

La Villa - Robert Guédiguian

Lean on Pete - Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno - Abdellatif Kechiche

The Third Murder - Hirokazu Kore-Eda

Jusqu'à la garde - Xavier Legrand

Ammore e malavita - Marco & Antonio Manetti

Foxtrot - Samuel Maoz

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

Hannah - Andrea Pallaoro

Downsizing - Alexander Payne

Angels Wear White - Vivian Qu

Una famiglia - Sebastiano Riso

First Reformed - Paul Schrader

Sweet Country - Warwick Thornton

The Leisure Seeker - Paolo Virzì

Ex Libris - Frederick Wiseman

