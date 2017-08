MEKTOUB, MY LOVE: 1eres images du nouveau Abdellatif Kechiche en compet' à Venise

Amin, un apprenti scénariste vivant à Paris, rentre à la maison pour l'été, dans un village du sud de la France. C'est le moment pour se reconnecter avec sa famille et ses amis d'enfance. Avec son cousin Tony et sa meilleure amie Ophélie, il passe son temps entre le restaurant tunisien géré par ses parents, les bars locaux et les plages fréquentées par les vacancières. Amin est subjugué par les nombreuses filles qui l'entourent, alors que son cousin se jette dans ses délices charnels avec euphorie. Armé de son appareil photo et guidé par la lumière estivale de la côte méditerranéenne, Amin poursuit sa quête philosophique tout en cherchant l'inspiration pour ses scénarios.

Voici le pitch du nouveau film d'Abdellatif Kechiche, Mektoub, My Love. Après sa tonitruante Palme d'or pour La Vie d'Adèle, le réalisateur français est cette fois en compétition à la Mostra de Venise avec ce long métrage. La Mostra débute ce mercredi, retrouvez notre gros plan sur la compétition en cliquant ici.

Des premières images de Mektoub, My Love viennent d'être dévoilées. Découvrez-les dans notre galerie !

