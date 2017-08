Paul Safranek, un homme ordinaire d’Omaha, rêve avec sa femme Audrey d’une vie meilleure. Mais alors que la planète se trouve confrontée à une crise de surpopulation, des scientifiques développent une solution radicale permettant de rétrécir les humains à 13 centimètres de hauteur. Les Hommes découvrent bien vite jusqu’où l’argent peut mener dans un monde plus petit...

Voici le pitch de Downsizing, le nouveau film d'Alexander Payne (Sideways, Nebraska). Matt Damon, Kristen Wiig et Christoph Waltz sont à l'affiche de ce long métrage de science-fiction qui vient de faire l'ouverture de la Mostra de Venise. Downsizing figure également en compétition, retrouvez notre gros plan en images sur les films sélectionnés.

Downsizing sortira le 10 janvier 2018 en France. Découvrez une première bande annonce ci-dessus.

