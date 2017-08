CONCOURS: des places à gagner pour l'avant première de "The Party" en présence de Kristin Scott Thomas

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de toute une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête prend un tournant inattendu...

Voici le pitch de The Party, comédie noire et mordante réalisée par la Britannique Sally Potter. A l'affiche: Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson ou encore Cillian Murphy. Ce film sort le 13 septembre en France, retrouvez notre critique et la bande annonce ici.

Nous vous proposons, en partenariat avec Eurozoom, de gagner des places (valables pour 2 personnes) pour l'avant première du mardi 5 septembre à 20h30, à l'UGC des Halles, en présence de Kristin Scott Thomas et de Sally Potter. Il suffit de nous envoyer, en cliquant sur la signature en bas de cet article, ***votre nom et prénom, ainsi que la réponse à la question suivante : parmi ces films, lequel a été réalisé par Sally Potter ?***

1. Orlando

2. We Need to Talk About Kevin

3. Le Géant égoïste

4. Joue-la comme Beckham

Les gagnants seront tirés au sort. Bonne chance !

