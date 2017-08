BOX-OFFICE FRANCE: Noomi Rapace brille aux 1eres séances Paris

Seven Sisters, le long métrage de science-fiction mettant en scène la Suédoise Noomi Rapace, a bien démarré lors des premières séances de ce mercredi. Le film a pris la tête du classement avec 2132 entrées dans 19 salles. Un peu moins grand public mais un peu plus diffusé (22 copies), Petit paysan est très loin derrière avec 1013 entrées - un bon score cependant. Le podium est complété par la comédie Bonne pomme avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, qui attire 740 spectateurs dans 18 salles. Solide début pour le thriller Wind River avec 731 entrées dans 18 salles.

Le Prix du succès avec Tahar Rahim et Maïwenn Le Besco est distancé avec 514 spectateurs dans 15 salles. Patti Cake$ manque totalement ses débuts pour le moment avec 203 tickets seulement dans 15 salles (!). Du côté des petites sorties, démarrage encourageant pour l'anime Lou et l'île aux sirènes avec 195 entrées dans 5 salles seulement.

Source Rentrak France

