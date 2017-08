JEEPERS CREEPERS 3: une affiche pour le film d'horreur de Victor Salva

Cela fait des années qu'on annonce un nouvel épisode de Jeepers Creepers après l'excellent premier chapitre présenté en compétition à Gérardmer et sorti en 2002 puis le très ludique second volet sorti en 2004. En juin dernier, des nouvelles enfin concrètes ont été dévoilées sur ce nouveau film, toujours réalisé par Victor Salva. Son tournage s'est déroulé à Baton Rouge, en Louisiane. Ce nouveau chapitre les traces d'un groupe de chasseurs partant à la recherche de la créature avant que ne s'achève son cycle afin de la détruire. Tous les 23 ans, pendant 23 jours, le Creeper se réveille pour trouver des proies... Ce troisième épisode se situerait juste après le premier chapitre.

A l'affiche, on retrouvera Jonathan Breck qui reprend son rôle de Creeper, Gina Philips, l'actrice du film original, devrait également apparaître dans ce film, mais le rôle principal serait tenu par Meg Foster, vue notamment dans Invasion Los Angeles de John Carpenter, La Forêt d’émeraude de John Boorman ou encore dans Les Maîtres de l'univers.

La date de sortie américaine de Jeepers Creepers 3 est visiblement calée au 26 septembre. Une première affiche officielle vient d'être dévoilée. Découvrez-la dans notre galerie !

