Ouvrir La Voix est un documentaire sur les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. Le film est centré sur l'expérience de la différence en tant que femme noire et des clichés spécifiques liés à ces deux dimensions indissociables de notre identité "femme" et "noire". Il y est notamment question des intersections de discriminations, d'art, de la pluralité de nos parcours de vies et de la nécessité de se réapproprier la narration...

Ouvrir La Voix est le premier long métrage de la Française Amandine Gay. Soutenu par une campagne de crowdfunding, ce documentaire sortira le 11 octobre en France. Un teaser a été dévoilé, découvrez-le en cliquant ci-dessus.

