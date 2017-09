IN FABRIC: un pitch magique pour le prochain Peter Strickland

Peter Strickland, le réalisateur britannique de Berberian Sound Studio et de The Duke Of Burgundy prépare son nouveau long métrage. Celui-ci s'intitule In Fabric et son pitch est magique: durant la saison hivernale d'un magasin de vêtements, nous suivons les vies des différentes personnes qui portent une robe maudite, robe qui va détruire leurs existences...

Marianne Jean-Baptiste, qu'on a découvert au cœur des années 90 dans la Palme d'or Secrets et mensonges, jouera le rôle principal de ce long métrage. Le tournage de In Fabric aura lieu cet automne, et le film devrait être visible courant 2018. A suivre...

Source

