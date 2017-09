BOX-OFFICE US: "Ça" explose tous les records

Les premières estimations annonçaient un démarrage massif - il l'est encore plus que prévu. Le film d'horreur Ça, adapté du roman-fleuve de Stephen King, a récolté 117.1 millions de dollars au box-office américain ce weekend, pour un budget estimé à 35 millions. Il devient le meilleur démarrage historique pour un film sorti en septembre (écrasant le record de Hôtel Transylvanie 2 et ses 48.5 millions de dollars), le meilleur démarrage historique pour une sortie "d'automne" (battant le score de Gravity et ses 55.7 millions de dollars), ainsi que le meilleur démarrage pour un film d'horreur classé R (surpassant les 52.5 millions de Paranormal Activity 3).

Ça, réalisé par Andres Muschietti (Mama) sortira le 20 septembre en France. La comédie romantique Home Again avec Reese Witherspoon, lancée en contre-programmation, reste très loin derrière avec 9 millions de dollars pour un budget de 15 millions.

