GLASS GARDEN: 1eres très belles affiches pour le prochain Shin Su-Won

On a eu en début d'année des premières infos sur le nouveau film de la Coréenne Shin Su-Won (Suneung, Madonna). Celui-ci, intitulé Glass Garden, raconte l'histoire d'une mystérieuse scientifique, spécialisée dans la recherche sur le sang artificiel, qui se retire du monde en se créant un cocon dans une serre. Un romancier controversé désire raconter son histoire...

Le rôle principal de ce film est interprété par Moon Geun-young, découverte dans 2 sœurs et vue plus récemment dans le carton au box-office The Throne. Glass Garden a été choisi pour être le film d'ouverture du prochain Festival de Busan, qui aura lieu du 12 au 21 octobre. Deux premières très belles affiches viennent d'être dévoilées, découvrez-les dans notre galerie.

Source

