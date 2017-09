OSCARS 2018: la Hongrie a choisi son candidat

La Hongrie a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Corps et âme de Ildiko Enyedi, qui a remporté l'Ours d'or à la Berlinale en début d'année. Ce film raconte la mystérieuse relation qui unit un homme et une femme qui chaque nuit font un rêve commun. Corps et âme sortira le 25 octobre en France. Retrouvez notre critique du film et une première bande annonce en cliquant ici.

La Hongrie a remporté deux fois l'Oscar du meilleur filme en langue étrangère: pour Mephisto d'István Szabó et tout récemment avec Le Fils de Saul de László Nemes.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !