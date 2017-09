FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE 2017: le palmarès

Le palmarès de la 43e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville vient d'être dévoilé.

Découvrez ce palmarès ci-dessous !

Grand Prix

The Rider, Chloe Zhao

Prix du jury

A Ghost Story, David Lowery & Brooklyn Yiddish, Joshua Z.Weinstein

Prix Révélation

A Ghost Story, David Lowery

Prix de la Critique

A Ghost Story, David Lowery

Prix du public

Mary, Mark Webb

Source Festival de Deauville

