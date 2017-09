MOSTRA DE VENISE 2017: le palmarès

Le jury présidé par l'actrice américaine Annette Bening rend son verdict. Découvrez ci-dessous le palmarès de la Mostra de Venise en direct !

• Lion d'or

The Shape of Water, Guillermo Del Toro

• Grand Prix

Foxtrot, Samuel Maoz

• Prix de la mise en scène

Xavier Legrand pour Jusqu'à la garde

• Prix d'interprétation féminine

Charlotte Rampling pour Hannah

• Prix d'interprétation masculine

Kamel El Basha pour L'Insulte

• Prix du scénario

Martin McDonagh pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

• Prix du jury

Sweet Country, Warwick Thornton

• Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir

Charlie Plummer pour Lean on Pete

--------------------

Compétition Orizzonti

• Prix Orizzonti

Nico, 1988, Susanna Nichiarelli

• Prix de la mise en scène

Vahid Jalilvand pour Bedoune Tarikh, Bedoune Emza

• Prix spécial du jury

Caniba, Verena Paravel & Lucien Lucien Castaing-Taylor

• Prix d'interprétation féminine

Lyna Khoudri pour Les Bienheureux

• Prix d'interprétation masculine

Navid Mohammadzadeh pour Bedoune Tarikh, Bedoune Emza

• Meilleur scénario

Los Versos del olvido, Dominique Welinski & René Ballesteros

• Meilleur court métrage

Gros chagrin, Céline Devaux

--------------------

• Meilleur premier film

Jusqu'à la garde, Xavier Legrand

--------------------

Compétition Venice Classics

• Meilleure restauration

Requiem pour un massacre, Elem Klimov

• Meilleur documentaire sur le cinéma

The Prince & the Dybbuk, Elwira Niewiera & Piotr Rosolowski

--------------------

Compétition Virtual Reality

• Meilleur film

Arden's Wake (Expanded), Eugene Chung

• Meilleure expérience

La Camera Insabbiata, Laurie Anderson & Hsin-Chien Huang

• Meilleure histoire

Bloodless, Gina Kim

Lion d'or à la carrière

Jane Fonda

Stephean Frears

Robert Redford

