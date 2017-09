BOX-OFFICE US: vers un démarrage canon pour "Ça" ?

Une sortie ciné serait enfin en passe de réveiller le box-office américain totalement léthargique ces deux dernières semaines. Les premières estimations plaçaient Ça, l'adaptation du roman culte de Stephen King, largement en tête avec un score entre 65 et 75 millions. Mais selon les premiers indices, le film d'horreur ferait encore mieux en atteignant les 85 millions de dollars pour sa sortie massive sur plus de 4000 écrans. Le budget de ce film n'est estimé qu'à 35 millions de dollars. Ça sortira le 20 septembre en France. Sortie en contre-programmation, la comédie romantique Home Again avec Reese Witherspoon pourrait rester sous les 10 millions de dollars. Ni elle ni la tempête Irma ne semble en mesure de faire de l'ombre au clown diabolique.

Des chiffres plus précis seront disponibles dimanche en fin de journée.

