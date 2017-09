VISION: nouvelles infos pour le prochain Naomi Kawase avec Juliette Binoche

On vous parlait en juillet dernier de la rumeur annonçant Juliette Binoche à l'affiche du prochain film de la Japonaise Naomi Kawase. C'est désormais confirmé.

Ce film s'intitule Vision. Juliette Binoche jouera une essayiste française en visite à Nara. Elle fera la rencontre d'un homme mystérieux vivant dans les montagnes. Malgré la barrière de la langue et de la culture, tous les deux vont se rapprocher.

Le rôle masculin sera tenu par Masatoshi Nagase, que Kawase a dirigé sur Les Délices de Tokyo et sur son dernier film en date, Vers la lumière, qui sortira en France le 10 janvier. Découvrez une première bande annonce et notre critique en cliquant ici. Le tournage de Vision débute ce mois-ci pour deux semaines et demi et reprendra en novembre. Avant que le film ne soit, certainement, visible courant 2018...

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !