OSCARS 2018: l'Autriche a choisi son candidat

L'Autriche a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Happy End, le nouveau long métrage de Michael Haneke. Ce film propose un "instantané d’une famille bourgeoise européenne". Happy End sortira le 4 octobre en France, retrouvez notre critique et la bande annonce du film en cliquant ici.

L'Autriche a remporté deux fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère: pour Les Faussaires de Stefan Ruzowitzky et Amour de Michael Haneke. L'an passé, Stefan Zweig, adieu l'Europe de Maria Schrader avait été éliminé des le premier tour des sélections.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

