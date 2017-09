BOX-OFFICE FRANCE: Noomi Rapace et "Petit paysan" brillent, "Bonne pomme" bide

Belle performance du thriller de science-fiction Seven Sisters avec Noomi Rapace qui prend la tête du box-office hebdomadaire. C'était attendu puisque le film est la plus grosse sortie de la semaine, mais son taux de remplissage est fort avec 573.072 entrées dans 339 salles. Pour comparaison, la comédie Bonne pomme avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, pas aidée par son très mauvais buzz, n'attire que 116.406 spectateurs dans 326 salles. Le film est battu par Petit paysan, qui réunit 129.263 spectateurs sur seulement 184 copies. Débuts solides également pour le thriller Wind River avec Elizabeth Olsen et Jeremy Renner, qui compte 105.709 spectateurs dans 159 salles.

Flop en revanche pour le mal nommé Le Prix du succès de Teddy Lussi-Modeste, qui malgré ses 233 salles n'attire que 60.071 spectateurs. Les débuts ne sont pas brillants non plus pour l'Américain Patti Cake$ (30.237 entrées dans 140 salles) et le Français 7 jours pas plus avec Benoit Poelvoorde (29.604 entrées dans 135 salles).

Du côté des anciennes sorties, le gain d'une centaine de copies permet à 120 battements par minute de se maintenir (-17.5%) et de cumuler 401.536 entrées en 2 semaines. Si pratiquement la Terre entière lui a tourné le dos, Valérian et la Cité des mille planètes monte désormais sur le podium annuel du box-office français, avec 3.859.245 entrées en 6 semaines. Les 4.5 millions d'entrées de Raid dingue semble néanmoins inatteignable. La place de leader est toujours la possession de... Moi, moche et méchant 3, qui a attiré 5.4 millions de spectateurs.

