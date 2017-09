OSCARS 2018: l'Espagne a choisi son candidat

L'Espagne a choisi son candidat pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Il s'agit de Été 93, le mélodrame et récit d'apprentissage réalisé par Carla Simón. Sorti cet été en France, Été 93 raconte l'histoire de Frida, 6 ans, qui déménage chez son oncle et doit faire le deuil de sa maman. Été 93 a reçu le prix du meilleur premier long métrage en début d'année à la Berlinale et avoisine les 50.000 entrées en France.

L'Espagne a remporté 4 fois l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, pour Volver a empezar de José Luis Garci, Belle époque de Fernando Trueba, Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar et Mar adentro d'Alejandro Amenabar. Le pays n'a néanmoins plus été nommé depuis 2004 et n'a plus passé le premier tour des présélections depuis 2010 avec Même la pluie d'Icíar Bollaín.

La shortlist de neuf finalistes sera annoncée fin 2017. Les 5 nommés définitifs seront dévoilés le 23 janvier 2018.

Source

Et pour ne rien manquer de nos news, dossiers, critiques et entretiens, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter !